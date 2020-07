Das Thema Carsharing wurde erstmal vor sechs Jahren im Rathaus diskutiert und alle Autohäuser in Wesel wurden befragt, allerdings kam keine Zusammenarbeit zustande. Das Autohaus Ebber aus Bocholt hatte bereits Erfahrung im Bereich Carsharing und übernahm Wesel als weiteren Standort. “Das Carsharing hat sich erfreulicherweise in Wesel etabliert und wir sind froh nun ein viertes Auto am Standort zu haben”, so die Bürgermeisterin Ulrike Westkamp.



“Wir haben uns nun nach den Kleinwagen (Ford Fiesta) für ein großes Modell (Ford Mondeo Kombi) entschieden und in den ersten vier Wochen hat er sich gut bewährt”, so Markus Fischer vom Autohaus Ebber.

Das System ist einfach. Man muss sich lediglich bei der Firma Ebber auf der Homepage oder vor Ort in Bocholt registrieren und eine Kundenkarte beantragen. Danach läuft alles über eine App. Anmelden, Auto für die gewünschte Zeit reservieren, am Standort abholen und losfahren. Diese drei Standorte gibt es in Wesel: Franz-Etzel-Platz (Bahnhof), Bismarckstraße (Berliner Tor) und Martinistraße (Rathaus).

Mit der Kundenkarte kann man auf ein Netz an Fahrzeugen in ganz Deutschland zugreifen, denn das Autohaus Ebber arbeitet in einem Verbund mit Flinkster dem Carsharing-Unternehmen der Deutschen Bahn. Auch Autos anderer Ford-Partner können ausgeliehen werden.

Genauso unkompliziert wie die Buchung eines Fahrzeugs, ist auch die Abrechnung. Diese erfolgt einmal im Monat. Und falls einmal Hilfe bei Buchung oder Schaden am Fahrzeug benötigt wird, steht eine 24-Stunden-Hotline zur Verfügung.