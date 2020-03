Im Auftrag der Stadtwerke Wesel werden umfangreiche Kanalbauarbeiten in der Schwanenhofstraße (nördlicher Teil), im Bergacker und in Teilen des Kuhports durchgeführt. Dieses Bauvorhaben ist die Fortsetzung der bereits erfolg-reich abgeschlossenen Sanierungen in der Marienstraße, Werricher Straße und Molkereistraße.

Vorlaufend zum Kanalbau erfolgt die Verlegung von Versorgungsleitungen. Insbesondere für die Gas- und Trinkwasserleitungen sind hier umfangreiche Arbeiten erforderlich. Die Schmutz- und Regenwasserkanalisation wird grundlegend erneuert und hydraulisch optimiert.Die Verkehrsflächen werden nach den Kanalbauarbeiten wiederhergestellt.

Der geplante Bauablauf:

Baubeginn ist am 16. März. Die Bauzeit beträgt nach Angaben der Stadtwerke Wesel etwa zwei Jahre.

Die Schwanenhofstraße (nördlicher Teil) und der Bergacker werden komplett gesperrt. Teile des Kuhports ebenfalls.

Ein Verkehrskonzept für die erforderlichen Umleitungen ist mit der Ordnungsbehörde und der Feuerwehr abgestimmt und wird ausgeschildert. Alle von der Baustelle betroffenen Grundstücke sind während der Bauarbeiten zu Fuß er-reichbar. Es werden zwischenzeitlich Provisorien erstellt damit auch eine Anfahrbarkeit der Grundstücke zeitweise möglich ist.

Die Stadtwerke Wesel bitten bei den Anliegern um Verständnis und stehen den Bürgern bei Fragen gemeinsam mit der örtlichen Bauleitung jederzeit zur Verfügung.