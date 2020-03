Gastronomen und Unternehmen anderer Sektoren müssen sich in diesen Tagen überlegen, wie sie ihre Existenz retten können. Stillstand ist für die meisten von ihnen möglicherweise gleichbedeutend mit Insolvenz. Jedenfalls, solange noch keine Kreis-, Landes- oder Bundesgelder auf ihren Konten angekommen sind. Und die wollen ja auch zuerst einmal beantragt sein. Offene Fragen überall.

Viele machen bereits aus der (Corona)-Not eine Tugend und haben einen Ersatz für den stillgelegten Geschäftsbetrieb installiert: einen Lieferservice. Doch nach einigen Tagen haben manche Betriebe festgestellt, dass Facebook und WhatsApp allein nicht ausreichen, um die Sache ins Rollen zu bringen und eine breite Empfängerschaft zu erreichen.

An dieser Stelle hakt der Weseler ein: Wir erstellen für unsere Leserschaft eine Liste aller Unternehmen in Wesel, Hamminkeln und Drevenack, die einen Lieferservice anbieten. Bitte schicken Sie uns einen Hinweis mit Kontaktdaten, dem Firmennamen und dem speziellen Lieferangebot an:



redaktion@derweseler.de.

Wir wollen doch mal sehen, ob wir die schädlichen Folgen der Coronakrise nicht gemeinsam in den Griff kriegen.

Was meinen Sie?!