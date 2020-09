In der jüngsten Vorstandssitzung des Verbandes wurde Rechtsanwältin Doris Lewitzky vom Vorstandeinstimmig als Nachfolgerin für Wilhelm Bommann zur 1. Geschäftsführerin bestellt. Bommann,

lange Jahre 1. Geschäftsführer, tritt Ende Oktober in den Ruhestand.



„Durch seinen engagierten Einsatz für die Funktionalität des Handels in den 14 Städten und

Gemeinden des Verbandsgebietes hat Herr Bommann maßgeblich dazu beigetragen, dass durch

Städtebau und Stadtgestaltung die erforderlichen Rahmenbedingungen für die Entwicklung des

Einzelhandels geschaffen wurden. Viele Prozesse konnte der Verband aufgrund der

Fachkompetenz und der großen Erfahrung Herrn Bommanns positiv und erfolgreich begleiten“, so

Brigitte Gerdes, Vorstandsvorsitzende des Verbandes.

„Mit der Bestellung von Doris Lewitzky haben wir eine Nachfolgerin für Herrn Bommann bestellt, die

bereits über viele Jahre engagierte Verbandsarbeit geleistet hat und die Kompetenz besitzt, die

erfolgreiche Verbandsarbeit fortzusetzen“, so Silvia Walzer, stellvertretende Vorstandsvorsitzende.

Doris Lewitzky: „Der Einzelhandel steht vor großen Herausforderungen, denen der Verband und ich

uns gerne stellen. Verbandsarbeit bedeutet aktive Mitgestaltung der Gegenwart und der Zukunft in

zahlreichen wirtschaftlichen und rechtlichen Belangen. Die vielfältige Interessenlage der Händler gilt

es nach Kräften zu unterstützen und so den Handel lebens- und liebenswert zu erhalten.“

Im Rahmen einer kleinen Feierstunde hob Heinz Pelzer, Ehrenvorsitzender des Verbandes, in

seiner Laudatio u.a. hervor, dass sich Bommann immer mit ganzer Kraft mit Diplomatie und

Zielstrebigkeit für die Interessen des hiesigen Einzelhandels eingesetzt hat.

„Ich freue mich auf die kommenden Jahre“, so Bommann. Der Einzelhandel sei ein Wirtschaftszweig

für den es sich lohnte und lohnen würde, sein Engagement einzubringen. Er ist nicht nur Versorger,

sondern ein wichtiger Arbeitgeber und Ausbilder und steht für Urbanität und sei das Gesicht unserer

Städte und Gemeinden, so Bommann weiter.

Seit April dieses Jahres wird die Geschäftsführung durch Stefan Hantel komplettiert. Er ist Jurist.

„Ich konnte mich in letzten Monaten davon überzeugen, dass der Handelsverband maßgeblich dazu

beiträgt, die nicht nur durch die Coronakrise verursachten Herausforderungen und strukturellen

Veränderungen der Branche konstruktiv zu begleiten und den Einzelhändlern Lösungen anzubieten.

Ich freue mich darüber, in diesem dynamischen und facettenreichen Umfeld mitwirken zu können“,

so Hantel.