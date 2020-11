Ein gut gedämmtes Haus hilft beim Energiesparen und schützt vor sommerlicher Überhitzung. Zusätzlich verringert eine gute Dämmung das Schimmelrisiko und kann den Wert der eigenen Immobilie steigern. Deshalb unterstützt die Stadt Wesel im Sanierungsgebiet Wesel – Schepersfeld energetische Sanierungsmaßnahmen an der Gebäudehülle von Wohngebäuden mit finanziellen Zuschüssen.



Die Voraussetzungen sind, dass die Häuser mindestens 20 Jahre alt sind und die Maßnahmen den Wärmeschutz wesentlich erhöhen. Detaillierte Informationen dazu bietet das Sanierungsmanagement Wesel-Schepersfeld am Dienstag, 1. Dezember, ab 18 Uhr, im Rahmen einer kostenlosen Online-Veranstaltung: Alle interessierten Immobilieneigentümer aus dem Projektgebiet sind zu dem Themenabend „Dämmung – Vom Keller bis zum Dach“ eingeladen.

Fragen werden beantwortet



Behandelt werden unter anderem folgende Fragen: Wie kann ich mein Gebäude optimal dämmen? Was muss ich beim Austausch von Fenstern oder der Hauseingangstüre beachten? Welche Dämmstoffe gibt es und wie werden sie eingesetzt? Wie kann ich Maßnahmen zur Dämmung effektiv planen und umsetzen? Antworten, Tipps und Hinweise gibt der Energieberater Akke Wilmes von der Verbraucherzentrale NRW.

Sanierungsmanager Nikolai Spies informiert bei dieser Onlineveranstaltung über die Fördermöglichkeiten bei der Gebäudedämmung. Dabei geht er insbesondere auf die kommunalen Fördermittel ein, die ausschließlich für das Projektgebiet Wesel-Schepersfeld zur Verfügung stehen. Im Anschluss stehen die Experten für Fragen zur Verfügung.

Zur besseren Planung der Veranstaltung ist eine Anmeldung zum Themenabend zwingend erforderlich. Sanierungsmanager Nikolai Spies nimmt diese unter 0281/2032778 oder per E-Mail an info@energiequartier-schepersfeld.de entgegen. Die entsprechenden Zugangsdaten werden den Teilnehmern am Vortag der Veranstaltung per E-Mail zugesendet.