In diesem Jahr bietet die EntwicklungsAgentur Wirtschaft Kreis Wesel (EAW) zum 18. Mal sechs Themenabende für Unternehmerinnen und Unternehmer an. Die Veranstaltungen finden in Kooperation mit den Wirtschaftsförderungen der Städte und Gemeinden im Rathaus der jeweils gastgebenden Kommune statt.

Jeder Informationsabend beinhaltet einen anderthalbstündigen fachlichen Input mit anschließender Möglichkeit zum Austausch. Einen bestimmten Branchenfokus gibt es dabei nicht. „Es werden unterschiedliche Themen aufgegriffen, die für kleinere und mittlere Unternehmen interessant sind“, informiert Michael Düchting, Leiter der EAW. In diesem Jahr stehen u.a. folgende Themen auf dem Programm: „Weniger Kosten – mehr Gewinn durch Nettolohnoptimierung“, „Verkaufen ist ein Verhaltensberuf!“, „Erfolgsfaktor Sinnstiftung – Mitarbeiter finden, führen und binden durch eine neue Haltung im Unternehmen“, „Erfolgreiche Kundengewinnung im digitalen Zeitalter – so geht´s!“ sowie „Führung 4.0 – Neues denken, Bewährtes behalten“.

Die erste Veranstaltung findet am 2. April um 18 Uhr im Rathaus der Stadt Dinslaken statt. Das Thema dieses Abends lautet: „Azubigewinnung durch Social Media“, Referent ist Marc Torke.

Das Programm kann bei der EAW EntwicklungsAgentur Wirtschaft Kreis Wesel unter Tel. 0281/207-2022 angefordert oder unter https://www.kreis-wesel.de/de/tourismus-wirtschaft/veranstaltungen-unternehmen/ direkt heruntergeladen werden. Eine Anmeldung ist jeweils erforderlich.