Wetter. Am Freitag, 1. Oktober, um 17 Uhr, startet am Bahnhofsplatz in Wetter die Fahrradaktion „Critical Mass“. Erwachsene und Kinder sind eigeladen, eine Stunde lang mit dem Rad in Wetter unterwegs zu sein. Die Aktion setzt sich für mehr Akzeptanz für Radler im Straßenverkehr ein.