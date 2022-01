Das Berufskolleg Witten des Ennepe-Ruhr-Kreises lädt interessierte Schülerinnen und Schüler und ihre Eltern zu zwei Informations- und Beratungstagen ein. Die Beratungen finden telefonisch und in Präsenz statt.

Alle Bildungsgänge zur Erlangung der Fachhochschulreife und der Allgemeinen Hochschulreife werden am Freitag, 28. Januar, vorgestellt. Interessenten können zwischen 14 und 16 Uhr an einer Telefonsprechstunde teilnehmen. Die Telefonnummern finden sich unter www.bkwitten.net.

Zusätzlich zur telefonischen Beratung finden am Freitag folgende Präsenzveranstaltungen statt. Teilnahmevoraussetzung ist jeweils die vorherige Anmeldung per Mail sowie die Vorlage eines 3G-Nachweises (Schüler) beziehungsweise 2G-Nachweises (Begleitpersonen):

Berufsfachschule Technik, 14:15 Uhr und 15:15 Uhr, bght@bkwitten.net

Berufliches Gymnasium Gesundheit & Soziales, 14:30 Uhr, bges@bkwitten.net

Berufliches Gymnasium Wirtschaft & Verwaltung, 15:15 Uhr, bgww@bkwitten.net

Am Montag, 31. Januar, informiert die Schule von 15 bis 17 Uhr über die Bildungsgänge zur Erlangung eines Hauptschulabschlusses und der Fachoberschulreife. Die Fachschulen für Kinderpflege, Sozialpädagogik und Wirtschaft stellen sich an diesem Nachmittag ebenso vor wie die Anlaufstelle für Jugendliche ohne Schulabschluss oder Berufsausbildung.

In Präsenz können sich Interessierte ab 15 Uhr über die Berufsfachschule Metalltechnik/Fahrzeugtechnik informieren, Anmeldung unter bgbm@bkwitten.net.