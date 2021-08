50 Jahre im Betrieb

Zum Jubiläum in Rente: Peter Müller hat 50 Jahre bei der Firma Elektromaschinenbau Heinz Dienhardt GmbH in Heven gearbeitet. Nun geht er in den wohlverdienten Ruhestand.

Geboren und aufgewachsen in Buchholz, besuchte Peter Müller zunächst die Buchholzer Grundschule und anschließend die Herbeder Hauptschule. Von dieser Schule aus absolvierte er auch ein Praktikum bei der Elektromaschinenbaufirma von Heinz Dienhardt.

„Ich habe mich in den 14 Tagen wohl ziemlich geschickt angestellt. Denn anschließend hat der Chef, der einen Auszubildenden suchte, mich gefragt, ob ich dort anfangen möchte“, erinnert sich der heute 65-Jährige.

Nach einer dreieinhalbjährigen Ausbildung zum Elektromaschinenbauer (heutige Berufbezeichnung: Elektroniker für Maschinen und Antriebstechnik) wurde er übernommen und arbeitet seitdem in dem kleinen Betrieb, der elektrische Antriebe aller Art repariert. „Mir gefällt besonders das familiäre Betriebsklima“, sagt Peter Müller.

Nachdem sein Chef in den Neunzigerjahren erkrankt war, übernahm er in der Firma weitere Aufgaben wie Kundenbetreuung, Rechnungserstellung und Ersatzteilbeschaffung.

Nun ist nach 50 Jahren im Betrieb Schluss, und der Wittener, der drei Kinder und fünf Enkelkinder hat, kann sich verstärkt seinen Hobbys wie fotografieren, im Internet surfen oder reisen widmen.

Gemeinsam mit seiner Ehefrau war in den vergangenen Jahren sehr häufig Teneriffa das Ziel. Und dort gefällt es den beiden besonders gut, denn, so Peter Müller: „Dahin wollen wir nächstes Jahr auch auswandern.“