Am Wittener Hauptbahnhof wurden vier neue Fahrradständer eingebaut. Sie befinden sich unter der Platane am Haupteingang. Angesichts des Bedarfs an Radabstellmöglichkeiten ist das löblich, aber viel zu wenig. Zuzüglich der vorhandenen Fahrradbügel baucht man ca. 100 weitere. Die kann man nur unterbringen /aufstellen, wenn die Stadt - wie im Radverkehrskonzept vorgesehen- auch an der Grünfläche gegenüber vom Hbf. für eine sichere Abstellmöglichkeit von Rädern sorgt. Mehr Bike and Ride tut Witten gut und wäre optimal, um viele Autokilometer und damit NO x , CO 2 und Feinstaub von Pendlern einzusparen.

Leider tut sich die Stadt schwer, die im Radkonzept beschlossenen Ziele umzusetzen. Ein Jahr nach Erstellung des Konzepts durch Planungsbüros ist jedenfalls keine einzige wichtige Maßnahme in Angriff genommen worden. So ist vermutlich auch die Hoffnung trügerisch, am Bahnhof würde zügig weiter gebaut werden. Dabei ist diese Maßnahme eine der einfachsten aus den über 200 des Radkonzepts.