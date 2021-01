Witten, 08.01.2021. Die neue Coronaschutzverodnung für NRW setzt um, was schon vermutet wurde: Präsenztreffen von Selbsthilfegruppen sind weiterhin nicht zulässig, bis zunächst zum 31.01.2021.

„Wir alle müssen uns gerade in ganz ungewohnten Maße einschränken und sehr flexibel sein“, erklärt Anke Steuer von der Selbsthilfe-Kontaktstelle in Witten. „Das ist besonders für Menschen mit einer chronischen und/oder psychischen Erkrankung eine besondere Herausforderung. Einige Gruppen sind auf Online-Treffen umgestiegen, um die für sie wichtigen Gruppentreffen durchführen zu können und fast alle halten telefonisch oder per Messengerdienst den Kontakt untereinander. Auch wir laden regelmäßig Selbsthilfeaktive aus Witten, Wetter und Herdecke zu Austauschtreffen in den virtuellen Raum ein. Miteinander reden, zusammenhalten, das ist jetzt besonders wichtig. Wir vermitteln auch gerne den Kontakt zu einer Selbsthilfegruppe oder unterstützen bei der Suche nach einem anderen Hilfeangebot. Manchmal kann ja auch schon ein erstes Gespräch weiterhelfen, deswegen möchten wir trotz der schwierigen Situation Interessierte gerne ermutigen, sich bei uns zu melden.“

Die Mitarbeiterinnen der Selbsthilfe-Kontaktstelle sind derzeit telefonisch oder per E-Mail erreichbar. Die Sprechzeiten sind montags von 10-12 Uhr, dienstags und donnerstags von 10-14 Uhr und mittwochs von 15-18 Uhr. Es können auch Telefontermine zu anderen Uhrzeiten vereinbart werden.

Telefon: 02302 15 59, E-Mail: selbsthilfe-witten@paritaet-nrw.de