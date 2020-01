In eine sehr schöne historische Altstadt mit vielen Fachwerkhäusern, und dem nicht zu übersehenden talüberspannenden gut 30 m hohen Ruhr-Viadukt. Herdecke liegt zwischen zwei Ruhrstauseen Hengstey-und Harkortsee sowie der bewaldeten Ardeyhöhen. In der Altstadt kann man auch in einem der kleinsten Hotels Deutschlands übernachten, untergebracht in einem kleinen Fachwerkhaus.

Das Leben in Herdecke erfüllt die Prämisse "Klein, aber fein". Wir haben uns sehr nett bei einer Tasse Kaffee mit Einheimischen unterhalten, die gerne in dieser Stadt leben.

Positiv ist uns aufgefallen, dass es keine Geschäftsleerstände gibt, so wie in anderen Städten.

In Herdecke werden so bekannte Produkte wie der Ideal-Spaten!, die Dörken-Bautenfolien und "Tai Ginseng hergestellt", das sind international bekannte Produkte. +Auch über die Grenzen von NRW bekannt, das anthroposophische Gemeinschaftskrankenhaus. Aus dieser Klinik erwuchs auch die erste deutsche Privatuniversität, die Uni Witten/Herdecke.

Herdecke ist eine Stadt, in der man sich wohlfühlt und gerne lebt das machen mehr als 22.000 Herdeckerinnen und Herdecker.

