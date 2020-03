Petra Ortwein bringt FunVorRun-Trikot nach Florida

Eingebettet in einen tollen Urlaub in Florida hatte Petra Ortwein von 'FunVorRun Witten' auch einen Start beim 13.1 Marathon in Miami Beach. Da die Tagestemperaturen um 28 Grad liegen, hatte der Veranstalter den Start auf 6 Uhr in der Früh - bei 22 Grad - festgelegt.

3.000 Läuferinnen und Läufer aus aller Welt - sogar aus Witten - fanden den Weg zur Startlinie entlang des Ocean Drive. Die Kulisse: traumhaft. Auf ihrem 21,1 km langen Weg blicken die Teilnehmer auf die Küsten von Miami und Miami Beach - inklusive der Meereswellen, die gegen das Ufer krachen. Petra Ortwein genoss jeden Meter ihres Sight-Seeing-Laufes und hielt viele Stellen im Foto fest.

Am Ende stand eine Zeit von 2:27:55 Std. Petra Ortwein platzierte sich damit noch als 1.375. gesamt, 540. von 864 Frauen und 42. von 85 Läuferinnen in ihrer Altersklasse W55.