Stadtradeln ist eine bundesweite Kampagne für den Klimaschutz mit dem Ziel, möglichst viele CO2-Emissionen einzusparen und umweltfreundlich und gesundheitsfördernd mobil zu sein.

Vom 5.bis 25. September findet das wegen Corona verschobene Stadtradeln in Witten wie im Ruhrgebiet statt. Die Grünen in Witten starten erneut mit dem „Green Team“. Da fahre ich auch mit. Ab sofort kann man sich beim Stadtradeln und unserer Kommune Witten dem Green Team oder einem anderen anschließen. Die Anmeldung erfolgt in drei Schritten: 1. Stadt auswählen, 2. Team anklicken, 3. mit eigenen Daten als Teilnehmer*in registrieren. https://www.stadtradeln.de/home/

Aktuell sind allerdings erst 3 Teams angemeldet. Die Terminverschiebung führt auch dazu, daß der Starttermin sich noch nicht rumgesprochen hat. Es gilt also noch darum, mit vielen Mannschaften eine große Beteiligung zu erzielen.

Für 3 Wochen gilt es, ein Zeichen zu setzen für mehr und besseren Radverkehr!

Ziel ist es, die in diesen Tagen geradelten Wege (km) einzutragen und damit auch für das Verkehrsmittel Fahrrad zu werben.