Voller Tatendrang und Vorfreude blickt das Team des ehemaligen Ruder-Club Witten Achters auf seine 12. Saison in der Ruder-Bundesliga (RBL).

Die Rennserie findet in den Monaten Juni bis September statt, gerudert wird in diesem Jahr in Kassel, Berlin-Tegel, Minden, Krefeld, und Hamburg. Hier treten im 13. Jahr des Bestehens der Liga die schnellsten Sprintachter Deutschlands gegeneinander an.

Der Männer-Achter von der Ruhr wird sich nun zum vierten Mal in der ersten Bundesliga mit weiteren 17 Mannschaften aus ganz Deutschland messen. Nachdem die wittener Mannschaft die vergangene Saison mit einem enttäuschenden letzten Tabellenplatz abschließen musste, blickt man optimistisch auf erhoffte Verbesserungen in der neuen Saison. Seit Februar diesen Jahres trainiert man wieder regelmäßig auf der Ruhr, um die ruderischen Grundlagen für die kräftezehrenden Rennen in den Sommermonaten zu erarbeiten. „Nach einem schleppenden Wintertraining mit kleineren Motivationsproblemen hat die Vorbereitung mit dem besseren Wetter wieder Fahrt aufgenommen“ berichtet der neue Teamkapitän Lukas Föbinger, der seine Aufgabe von Marcel van Delden übernommen hat. „Alle ziehen an einem Strang, sodass wir positiv auf die neue Saison blicken. Nachdem in den letzten Monaten die längeren Distanzen trainiert wurden, fokussieren wir uns nun wieder die kurzen und so wichtigen Schläge für die Sprintdistanz.“

In diesem Jahr startet der Achter in einer Renngemeinschaft mit den Nachbarn von der Ruhr vom Ruderverein-Bochum unter dem neuen Namen Witten/Bochum Achter.

Elf Athleten stehen bereit

Für diese Saison stehen elf leistungsstarke Athleten für den Achter bereit. Namentlich sind das Benjamin Daumann, Arne Irmai, Caspar Stott (alle RVB), Lukas Tewes, Oliver Krüger, Marcel van Delden, Jacob Raillon, Lukas Föbinger, Jonas Eichholz, Lukas Geller (Crefelder RC), Florian Kögler, sowie die Steuerfrauen Julia Eichholz und Kira Landefeld. Teamkapitän Lukas Föbinger freut sich darüber hinaus, dass Jacob Raillon von seinem Auslandsstudium in den USA zurückgekehrt ist und Lukas Geller vom Crefelder RC für diese Saison davon überzeugt werden konnte für Witten zu starten. „Die beiden werden vermutlich mit Benjamin Daumann und mir den Heckvierer stellen und mit ihrer starken Physis dafür sorgen, dass die Schlagzahl hochgehalten wird.“ Laut Föbinger seien die Aussichten sehr gut für die Saison, die Mannschaft sei breit aufgestellt, und es stehen für alle Regatten starke Athleten zur Verfügung. Das gesteckte Ziel diese Saison? „Eine deutliche Verbesserung zum bitteren letzten Platz in der letzten Saison erreichen.“ Der erste Wertungslauf der Ruder Bundesliga findet am 18. Juni auf der Fulda in Kassel statt.