Fit durch den Frühling – ein neues Angebot für alle

Sport hält jung, schützt das Herz und macht auch noch gute Laune. Das ist ein guter Grund für mehr Bewegung in jedem Alter.

Bis zum Beginn der Freibadsaison treffen wir uns täglich Montag bis Freitag um 08.00 Uhr im Wittener Wullenstadion, Westfalenstr. 75.

Wir walken im eigenen Tempo 45 Minuten lang um den Sportplatz. Zweimal pro Woche stärken wir unseren Rücken mit einem Mini-Training. Im Laufe der Zeit nehmen wir Nordic-Walking-Stöcke hinzu und werden noch fitter ;-).

Das Angebot ist offen und du kannst teilnehmen, so oft du möchtest. Schaffst du aber 20 Teilnahmen, bekommst du nicht nur eine gute Kondition und regst deinen Stoffwechsel an, sondern auch ein Set, bestehend aus drei Fitnessbändern in verschiedenen Stärken für deine sportlichen Aktivitäten zu Hause.

Brauchst du mehr Gründe um teilzunehmen? Hier sind sie:

- Bewegung stärkt Herz und Kreislauf

- Bewegung verbessert deine Körperwerte (Ruhepuls, Blutdruck, Cholesterin sinken)

- Bewegung hält mobil

- Bewegung hilft beim Abnehmen

- Bewegung muss nicht anstrengend sein

- Für Bewegung ist es nie zu spät

- Bewegung macht gute Laune

- Bewegung beugt Diabetes vor

- Bewegung hält jung

Das Beste ist: Es kostet nichts, aber bringt soviel! Komm einfach hinzu und mach mit!

Du willst

Du kannst

Du musst

Am besten, du hast Lust!

Informationen gibt es bei

Monika Kramer

DJK TuS Ruhrtal e. V.

m.kramer@djk-ruhrtal-witten.de

02302 800677