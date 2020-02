Glühwein-Crew mit neuem Rekord

Neuer Rekord beim Glühweinverkauf auf dem Herbeder Weihnachtsmarkt – die Glühwein-Crew hat diesmal 9.100 Euro eingenommen, die kürzlich wieder guten Zwecken zugeführt wurden.

Vor 18 Jahren hatten sich Heinz Wiesmann, Frens Carsten Wischmann, Hans-Hugo Lückert und Hans Schönhals zusammengetan, um als „Glühwein-Crew“ Gutes zu tun, anstatt in der Weihnachtszeit nur zu Hause zu sitzen. Und so wurde auf dem Herbeder Weihnachtsmarkt Glühwein verkauft.

Der Erlös kam und kommt dem Friedensdorf Oberhausen zugute, das kranke und verletzte Kinder aus Krisengebieten zur ärztlichen Behandlung nach Deutschland holt, sowie dem evangelischen und dem katholischen Kindergarten Herbede.

Mittlerweile führen Heinz Wiesmann, Udo Neuhaus, Michael Döpke, Michael Freudenreich und Michael Drexler den Glühweintreff. Und diese fünf Herren konnten sich zwischen dem 30. November 2019 und dem 6. Januar 2020 über besonders viele Gäste freuen. „Der Zuspruch war bedeutend größer als in den vergangenen Jahren“, so Gründungsmitglied Heinz Wiesmann.

Das lag nicht nur am erweiterten Musikprogramm an den Wochenenden, sondern auch an der Unterstützung durch die Sponsoren Holzland Wischmann, Edeka Grütter, Jever Krog, Akf-Bank, Eiscafé Venezia und dem Förderverein des Kanuclubs.

Mehr Geld, mehr Möglichkeiten: Mit dem Kinderhospizdienst Ruhrgebiet und den Ruhrtal-Engeln wurden erstmals zwei weitere Organisationen mit Spenden bedacht.

Einen Scheck über 5.500 Euro nahm Bülent Sahin, Öffentlichkeitsarbeit Friedensdorf Oberhausen entgegen. Jeweils 1.000 Euro gingen ans Kinderhospiz und die Ruhrtal-Engel, und über jeweils 800 Euro konnten sich die beiden Kindergärten freuen.