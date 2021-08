Die schrecklichen Bilder der Flutkatastrophe haben auch bei den Mitarbeitern von Edeka Hassler einen bleibenden Eindruck hinterlassen. Schnell war ihnen klar: Da müssen wir etwas tun. So riefen sie zu einer Spendensammlung im Edeka-Markt auf.

Verschiedene Gegenstände, die eigentlich für die letztjährige Tombola zum zehnjährigen Bestehen des Marktes vorgesehen waren und die wegen der Corona-Pandemie ausgefallen war, wurden zur Verfügung gestellt. Die Edeka-Mitarbeiter Manuela Enter-Melches, Gabriele Reuth und René Sommerfeld opferten ihre Freizeit und organisierten an einem Freitag einen mehrstündigen „Trödelmarkt“ im Eingangsbereich des Marktes. Die Kunden durften sich für jede Spende etwas aussuchen.

Der gesamte Erlös ging nun an die Aktion Deutschland Hilft. Der gesammelte Betrag wurde dabei von Edeka Hasler verdoppelt, so dass zu den kundenseitig gespendeten 1600 Euro weitere 1600 Euro hinzukamen. Somit ging eine Spende für die Flutopfer in Höhe von 3200 Euro an Deutschland Hilft.