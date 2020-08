Bis 2022 abgeschlossen

sein soll der Ausbau des Glasfasernetzes in den geförderten Gebieten der Gemeinden Alpen und Sonsbeck sowie der Stadt Xanten.

Zum ersten Spatenstich trafen sich am Glasfaserhauptverteiler in Xanten deshalb die Bürgermeister der betreffenden Kommunen, Thomas Ahls, Heiko Schmidt und Thomas Görtz mit Landrat Dr. Ansgar Müller und den Vertretern der beteiligten Firmen und Einrichtungen, Jana Bayer (Projektträger atene KOM), Heike Nabert de Lobo (Gigabit NRW) und Peter Kamphuis (Deutsche Glasfaser).

1683 Haushalte, 95 Gewerbe und sieben institutionelle Einrichtungen in den Ortsteilen und Außenbereichen werden nach der Fertigstellung vom schnellen Internet profitieren.

„Der Ausbau ist ein wichtiger Schritt, um die zukunftsfähige Glasfaserversorgung zur Digitalisierung im Kreis Wesel auch in den ländlichen Gebieten des Kreises voranzutreiben“, erklärt der Landrat.

Der Sonsbecker Bürgermeister Heiko Schmidt ergänzt, dass während der aktuellen Pandemie die Wichtigkeit einer schnellen und stabilen Internetverbindung für das Arbeiten und Lernen von Zuhause aus, aber auch für den Freizeitbereich besonders deutlich geworden sei.

934 km Glasfaser werden verlegt

Durch die Lage der Anschlussstellen im ländlichen Bereich wird die Deutsche Glasfaser, welche die europaweite Ausschreibung im Rahmen der Fördermaßnahme gewonnen hat, in den nächsten zwei Jahren 934 km Glasfaserkabel verlegen. Dazu sind Tiefbauarbeiten auf eine Länge von etwa 334 km notwendig.

Heike Nabert de Lobo von Gigabit NRW lobt die gelungene Zusammenarbeit der beteiligten Akteure, deren Engagement die Geschäftsstelle gerne mit einem aktiven Fördermanagement unterstütze, um den Netzausbau gemeinsam zu beschleunigen. „Wir freuen uns, nun den Ausbau in diesen drei Kommunen anzugehen“, betont sie.

Görtz, Bürgermeister von Xanten, freut sich, „dass auch die ländlichen Gegenden demnächst vom schnellen Internet profitieren werden“. Auch der Alpener Bürgermeister Thomas Ahls freut sich, dass es endlich losgeht.

„Dieses kluge Zusammenspiel von bereits stattgefundenem privaten und geplantem geförderten Ausbau sorgt für eine optimale und effiziente flächendeckende Glasfaserversorgung“, unterstreicht Peter Kamphuis von der Deutschen Glasfaser. In der Vergangenheit wurden alle drei Kommunen bereits planwirtschaftlich von seinem Unternehmen ausgebaut. „Nun schließt das Förderprojekt im nächsten Schritt die nicht wirtschaftlich ausbaubaren Lücken“.

Randolf Vastmans