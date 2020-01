Zwei Bäumen geht es im Xantener Stadtteil Marienbaum an den Kragen. Wie die Straßen.NRW-Regionalniederlassung Niederrhein mitteilt, steht die Fällaktion am Dienstag, 21. Januar, auf dem Arbeitsplan.

Die Bäume, die gefällt werden müssen, stehen auf der linken Seite in Fahrrichtung Kalkar, zwischen der Zufahrt zum Einkaufsmarkt Netto und der Straße "Zur Bahn". Die Fällarbeiten sind für die Fahrbahnsanierung der Bundesstraße 57 in Marienbaum notwendig. Die Sanierung beginnt voraussichtlich im April. Während der Baumfällarbeiten muss die Fahrbahn sporadisch für den Verkehr gesperrt werden. "Es kann zu kurzzeitigen Verkehrsbehinderungen kommen.", so Gregor Hütter von Straße.NRW. Sollte es Probleme bei der Fällung geben, kann sich die Aktion auch noch bis zum 22. Januar hinziehen.