Das Oeventroper Karnevalsprogramm 2020 auf einen Blick

Die fünfte Jahreszeit erreicht uns wie ein Hochdruckgebiet der guten Laune aus dem Rheinland, und macht natürlich auch vor Oeventrop nicht halt. Für alle Närrinnen und Narren sorgen auch in diesem Jahr, wieder einige Oeventroper Vereine für ein abwechslungsreiches und stimmungsvolles Programm.

Dinschede beginnt mit dem närrischen Treiben am 08.02.2020

Die Schützenkompanie Dinschede beginnt mit dem närrischen Treiben von Oeventrop. Hierzu öffnen sich um 18:00Uhr die Türen der Schützenhalle am 08.02.2020. Für Alt und Jung wird wieder ein - Live-Programm und Live-Musik vom Allerfeinsten geboten. Ein Jeder ist hierzu herzlichst willkommen und die Zeichen stehen schon im Vorfeld für einen bunten und tollen Karnevalsabend mit einigen Überraschungen, verspricht der Veranstalter. Das Programm wird um 19 Uhr vom langjährigen Elferratspräsidenten Oliver Vieth eröffnet, der dem närrischen Treiben freien Lauf lassen und sicher für zahlreiche Lacher sorgen wird. Die Dinscheder Tanzgarden, die aus den letzten Jahren bekannte Truppe „Dinschede Eleven“ oder auch die Jungschützen, sowie zwei alte Bekannte, werden in diesem Jahr wieder auf der Bühne ihr Bestes geben. Während und nach dem Programm heizt die Band „Happy Nation“ den Dinscheder Karneval an und sorgt für riesen Stimmung. Wie auch immer können sich alle über 60 - Jährigen Dinscheder Senioren bei Walter Kremer (Tel. 02937/6466) einen der begehrten Plätze am Seniorentisch sichern.

Karneval der Kfd Kath. Frauengemeinschaft Oeventrop am 12.02.2020

Zum großen Frauenkarneval lädt die kfd Oeventrop am Mittwoch 12.02.2020 in die Schützenhalle Oeventrop ein. Einlass ist um 17:00 Uhr und das Programm startet um 19:11 Uhr. Unter dem Motto „Tatort Oeventrop“ – die kfd tappt nicht im Dunkeln -, haben wieder einige Akteurinnen ein spannendes, buntes und spritziges Programm zusammengestellt. Für das leibliche Wohl ist ebenfalls wieder bestens gesorgt. Neben kühlen Getränken gibt’s gut belegte Schnittchen und die traditionelle Bowle. Super Spannung und Stimmung ist wie in den vergangenen Jahren garantiert.

Glösinger Karneval am 15.02.2020

Am 15. Februar 2020 feiert die Glösinger Kompanie ihren traditionellen Kompaniekarneval und sorgt mit ihrem Programm wieder für beste Laune und bunte Narretei.

Der Einlass in die Schützenhalle ist ab 18:00 Uhr, und wer sich die besten Plätze sichern möchte, sollte frühzeitig vor Ort sein. Ab 19:00 Uhr heißt es „Glösingen Helau“! Wie gewohnt bietet der Karneval als Prunksitzung alles, was auch große Karnevalsvereine neidisch machen würde: Büttenreden, urkomische Sketche, Tanzeinlagen und Musik. Nach dem Bühnenprogramm startet die große Karnevalsparty. Die bekannte Band „As Bold as Brass“ wird mit den großen Hits der vergangenen und der aktuellen Karnevalssession begeistern, und damit für Stimmung bis tief in die Nacht sorgen.Karten im Vorverkauf können beim stellv. Geschäftsführer Marvin Eichler (0157 / 54355994 - gerne auch per WhatsApp!) reserviert, oder bei der Tankstelle Grüne in Oeventrop erworben werden.

Karnevalsumzug in Oeventrop – „GS Dinschede … wer nicht fragt, bleibt dumm!“ am 20.02.2020 morgens

Traditionell findet auch in diesem Jahr wieder der Karnevalsumzug der Oeventroper Grundschule an Lüttke Fastnacht statt. Unter dem Motto „GS Dinschede … wer nicht fragt, bleibt dumm!“ startet der Umzug um 10.00 Uhr auf dem Schulhof der Grundschule und führt zur Kirchstraße. Wie in den letzten Jahren präsentiert die Grundschule auch in diesem Jahr wieder ihr Schulprinzenpaar. Das Geheimnis, wer Prinz und Prinzessin der Grundschule Dinschede wird, wird zuvor in einer schulinternen Karnevalssitzung gelüftet. Anmeldungen von weiteren Erwachsenengruppen oder Schülergruppen für die Teilnahme am Umzug nimmt die Schule gerne bis zum 12.02.2020 im Schulbüro (Tel.02937-1260) entgegen. Das Kollegium, die Schülerschaft sowie die Mitarbeiter/Innen freuen sich über zusätzliche Teilnehmer im Umzug.

Weiberfastnacht auf der Halle präsentiert vom Musikverein Oeventrop am 20.02.2020 abends

Einen weiteren Höhepunkt des närrischen Treibens in Oeventrop am gleichen Tag, setzt wie immer die Karnevalsparty vom Musikverein Oeventrop. Ab 19.00 Uhr ist Einlass in der Schützenhalle Oeventrop wo alle Narren ab 16 Jahre, (es besteht Ausweispflicht) eingeladen sind. Für die gute Stimmung sorgen wie gewohnt die gut gelaunten und kostümierten Gäste, sowie die Musiker der Daniel-Ligges-Band und ein DJ im Wechsel. Neben kühlem Gerstensaft, alkoholfreien Getränken und einer Cocktailbar (happy-hour von 19.00 Uhr bis 20.00 Uhr – 2 für 1 außer Spirituosen) sowie für das leibliche Wohl mit frisch- und unterschiedlich belegten Brötchen ist bestens gesorgt. Der Musikverein weist ausdrücklich darauf hin, dass die Eintrittskarte beim Verlassen der Halle ihre Gültigkeit verliert. Ausgenommen davon ist der kontrollierte und ausgewiesene Raucherbereich im Außenbereich. Karten können an der Abendkasse für 8,-€ oder im Vorverkauf für 6,-€ an der Grüne -Tankstelle & Sauerländerhof - Oeventrop, der Aral – Tankstelle - Freienohl und im Grill am (Neu-) Markt - Arnsberg erworben werden.

Kinderkarneval in der Sporthalle Oeventrop von der SG Ruhrtal am 21.02.2020 für alle Kinder aus dem Großraum Arnsberg

Alle Kinder im Alter von 3 – 12 Jahren aus dem gesamten Arnsberger Stadtgebiet, sind herzlich willkommen in der großen Oeventroper Sporthalle zum Kinderkarneval der besonderen Art. In der Zeit von 14:00 – 18:00 Uhr heißt es wieder spielen, toben und Spaß haben. Für den Spaß sorgt u.a. eine Disco, ein Schminkstudio, eigene Masken basteln sowie ein Handball Parcours. Kostümierung ist Pflicht. Der Eintritt für die Kinder beträgt 3,-€ wobei die Getränke frei sind. Für Eltern und Kinder sind im Jugendraum frische Waffeln käuflich erhältlich, sowie heißer Kaffee für die Erwachsenen.

Alle Veranstalter laden recht herzlich und freuen sich auf viele gut gelaunte und kostümierte Gäste