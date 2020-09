Was ist Elektrizität? Wie entsteht Licht? Wie funktioniert ein Elektromotor? Wieso kommen Töne aus einem Lautsprecher? Was ist Energie und, was sind erneuerbare Energien? Diese und viele andere Fragen erforschen Schülerinnen und Schüler des 3. und 4. Schuljahres im neuen Technik-Workshop der Phantasiewerkstatt in Arnsberg.



Dazu gibt es viele spannende Experimente rund um die Themen Elektrizität und Energie mit dem Brick’R’knowledge - Experimentierkasten. Begleitet werden die jungen Forscher vom Dozenten - Team Erik Schneidewind und Emilio Pielsticker. Die Experimentierkästen werden für den Workshop zur Verfügung gestellt. Mitmachen können Kinder der 3. und 4. Grundschulklassen.

Termine & Anmeldung



Der Kurs findet in der Birkenpfadschule, Birkenpfad 10 (Kreativraum II) statt und hat insgesamt 5 Termine: Freitag, 11., 18., 25. September und 2. und 9. Oktober jeweils von 16 bis 18 Uhr. Das Kursentgelt beträgt 24,50 Euro. Eine vorherige Anmeldung ist erforderlich, da die Teilnehmerplätze begrenzt sind. Der Technik-Workshop für Kids wird in Kooperation mit der Fachhochschule Südwestfalen durchgeführt. Anmeldung und Information: Stadt Arnsberg/ Kultur, Tel. 02932 201 1116/1117, Service-Rufnummer 115 und www.KulturaufKurs.de.