Arnsbergs Bürgermeister Ralf Paul Bittner traf sich jetzt mit den Feuerwehrangehörigen im Ortsteil Hüsten. Hintergrund war die Diskussion um die bauliche Erweiterung des Feuerwehrgerätehauses in Hüsten, die durch einen externen Gutachter im Rahmen der Fortschreibung des Brandschutzbedarfsplanes im Jahr 2018 vorgeschlagen wurde.

An dem Arbeitsgespräch am Dienstag nahmen auch der zuständige Fachbereichsleiter Helmut Melchert, der stellvertretenden Leiter der Feuerwehr Harald Kroll sowie der Leiter der Feuerwehr Bernd Löhr teil. In einer Pressemitteilung teilte die Feuerwehr mit, dass es In den vergangenen Monaten leider durch eine "als sehr einseitig empfundene Berichterstattung" zu Irritationen im Ortsteil gekommen sei, da durch die Erweiterung möglicherweise Parkplätze auf dem angrenzenden Ludgeriplatz entfallen könnten. Bürgermeister Bittner habe jedoch klar gestellt, dass die Stadt Arnsberg durch gesetzliche Vorgaben in der Verpflichtung zur Unterhaltung einer leistungsfähigen Feuerwehr sei. Es müsse und werde ein Weg gefunden werden, dass alle Belange im Ortsteil ausreichend berücksichtigt werden.

Feuerwehrleute werden angefeindet



Hüstens Löschzugführer Matthias Prange gab deutlich die Stimmungen innerhalb der Feuerwehr wieder. "Teilweise werden die Angehörigen der Feuerwehr im Ort angefeindet und leider fälschlich für die Umsetzung der Maßnahmen aus dem durch den Rat der Stadt Arnsberg verabschiedeten Brandschutzbedarfsplanes verantwortlich gemacht", heißt es in der Pressemitteilung der Feuerwehr. Bürgermeister Bittner hob die große Bedeutung gerade der Freiwilligen Feuerwehr hervor und lobte das ehrenamtliche Engagement, welches durch die stark angestiegenen Belastungen im Einsatzdienst immer stärker gefordert wird. Er erklärte den Anwesenden das nun weiter angedachte Vorgehen der Verwaltung.

Pragmatische Lösung gesucht



Zurzeit würden drei mögliche Optionen erarbeitet, welche den politischen Gremien zur Beschlussfassung vorgelegt würden. Alle Beteiligten sprachen sich jedoch für die vom Gutachter untermauerten Lösung rund um das jetzige Feuerwehrgerätehaus aus, da die räumliche Entfernung dieser kommunalen Einrichtung in die Randlage des Ortsteils zwangsläufig zur Verschlechterung der vorgeschrieben Hilfsfristen und somit zur Verschlechterung des Sicherheitsniveaus in Hüsten führen würde.Die Verwaltung wird weiterhin an einer pragmatischen Lösung im Sinne aller Bürgerinnen und Bürger arbeiten.