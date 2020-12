Nach dem Wochenende verzeichnet die Statistik des Gesundheitsamtes des Hochsauerlandkreises am Montag, 07. Dezember, 9 Uhr, kreisweit 82 Neuinfizierte und 61 Genesene. Die 7-Tage-Inzidenz beträgt 89,3 (Stand: 07. Dezember, 0 Uhr).Insgesamt gibt es damit aktuell 331 Infizierte, 2.870 Genesene sowie 3.248 bestätigte Fälle.

Stationär werden 37 Personen behandelt, davon 14 intensiv und davon werden fünf beatmet. Am Donnerstag (3. Dezember) und Freitag (4. Dezember) sind eine 81-jährige Frau aus Bestwig und ein 82-jähriger Mann aus Olsberg verstorben. Somit sind es 47 Sterbefälle in Verbindung mit einer Corona-Infektion.

Im Kreisgebiet sind weiterhin sieben Pflegeeinrichtungen und Einrichtungen der Eingliederungshilfen, 15 Schulen und drei Kindergärten betroffen. Die Infizierten verteilen sich insgesamt wie folgt auf die Städte und Gemeinden: Arnsberg (52), Bestwig (14), Brilon (27), Eslohe (13), Hallenberg (2), Marsberg (46), Medebach (4), Meschede (40), Olsberg (22), Schmallenberg (66), Sundern (21) und Winterberg (24).

Informationen zur bisherigen Entwicklung der Corona-Zahlen im HSK gibt es hier.