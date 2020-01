Information über den Entwurf des Regionalplans Ruhr für den Teilbereich der Auskiesung und Aussandung

Das nächte Treffen der BI "StopKiesHau" findet am 7. Januar, 19:30 Uhr in der Antoniterklause in Hau statt.

Das "Aktionsbündnis Niederrheinappell", unter dem sich bereits über 20 Bürgerinitiativen und Organisationen versammelt haben, möchte auf eine Informationsveranstaltung des Rheinischen Landwirtschaftsverbandes, der Kreisbauernschaft Wesel in Zusammenarbeit mit der Landwirtschaftskammer NRW, Kreisstelle Wesel/Kleve aufmerksam machen. Die Veranstaltung findet in Abstimmung mit dem Aktionsbündnis Niederrheinappell am Donnerstag, den 9. Januar um 19 Uhr in Niederrheinhalle Wesel, An de Tent , statt.

Inhalte werden Vorträge durch Vertreter des Landwirtschaftsverbands, Beiträge von Landwirten, Impulsbeitrag vom Aktionsbündnis Niederrheinappell sein.

Im Fokus wird ein Vortrag von Herwig Scholz, Sachgebiet Agrarstruktur Landesplanung der Landwirtschaftskammer NRW, Bezirksstelle für Agrarstruktur zum Thema Auskiesung und Aussandung stehen.

stopkieshau@web.de

info@niederrheinappell.de

www.niederrheinappell.de