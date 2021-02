Stop-Kies-Hau Banner wurden zerstört

Vermutlich in der Nacht vom Freitag 26. Feb., auf Samstag 27. Feb., wurden alle von Stop-Kies-Hau aufgestellten Banner mutwillig zerstört. Die Bürgerinitiative (BI) Stop-Kies-Hau kämpft seit 2019 gegen die Abgrabung (Sand und Kies) an der Antoniterstraße/Saalstraße in Hau und hatte im vergangenen Jahr die Banner aufgestellt um die breite Öffentlichkeit auf das Vorhaben aufmerksam zu machen. Die BI hat bei der Polizei Strafanzeige gegen Unbekannt erstattet und setzt 250 € für sachdienliche Hinweise auf den/die Täter aus. Hinweise bitte an die Polizei Kleve 02821 504-0