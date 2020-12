Unter der Leitung der Lehrerinnen Christina Blasey und Janine Erdwich hat die Video-AG einen Imagefilm für die Willy-Brandt-Gesamtschule gedreht. Professionelle Unterstützung erhielten sie dabei von Ulf Preising, welcher von der Stadt Bergkamen für die ortsansässigen Schulen gesponsert wurde.

Los ging es bereits um 7.30 Uhr: Kameras holen, Stative aufbauen, Tontechnik justieren, die Sprecher*innen für die Texte einweisen und den Ablaufplan abermals sichten. Schnell wurde allen Beteiligten klar: Ein solches Projekt ist nicht mal eben „Kamera läuft, ein bisschen filmen und fertig“. Einen professionellen Imagefilm zu drehen erfordert Geduld, Flexibilität, ein gutes Auge und eine gute Planung. Die Beteiligten stellte hierbei aber ihr Können unter Beweis und zeigten, wie dynamisch, flexibel und kreativ sie sind. Mithilfe von Drohnen, externen Tonaufnahmegeräten und den üblichen Kameras zog das Video-AG-Team von Station zu Station, um das gesamte Schulleben bestmöglich einzufangen.

Angefangen mit kurzen Sprechbeiträgen von Schüler*innen der Schule sowie Worten der Schulleiterin Dr. Jennifer Lach ging es auch gleich weiter direkt in das Herzstück des Schullebens: denm Unterricht. Aufgenommen wurden hier unter anderem: der Schulsanitätsdienst, das Soziale Lernen in Klasse 6, der Bau und die Programmierung von Drohnen und Robotern, die kleinen Forscher, die Elektro-Roller AG, Schulhund Lilly, die Sportklasse, das digitale Lernen in der Schule und natürlich noch vieles mehr.

Nach 7,5 Stunden Drehen fiel die letzte Klappe des Tages in der Oberstufe. „Es war ein anstrengender, aber wunderbarer Tag für uns alle. Wir konnten viel tolles Material sichern und meine Schülerinnen und Schüler der Video-AG haben viel über das Drehen eines professionellen Imagefilms lernen können. Wir hatten alle sehr viel Spaß“, resümierte Christina Blasey den Tag.