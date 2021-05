Nach einem Gefährlichen Eingriff in den Straßenverkehr am vergangenen Pfingstmontag (24. Mai) in der Bochumer Innenstadt sucht die Polizei nach Zeugen.

Gegen 6.30 Uhr erhielten Polizeibeamte einen Einsatz zur Küppersstraße. Hier war in Höhe der Hausnummer 48 (kurz vorm Stadionring) ein Gullydeckel aus der Fassung der Fahrbahn gehoben worden. Die Gefahrenstelle wurde durch die Beamten behoben.

Das Verkehrskommissariat hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet zur Geschäftszeit unter der Rufnummer 0234 909-5206 um sachdienliche Hinweise.

