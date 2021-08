Am Donnerstag, 12. August, kam es gegen 11.50 Uhr zu einem Unfall in einem Kreisverkehr auf der Josephinenstraße in Bochum-Grumme, wobei ein 73-jähriger Radfahrer aus Herne schwer verletzt wurde.

Als ein 59-jähriger Autofahrer aus Bochum auf der Josephinenstraße in Richtung Tenthoffstraße unterwegs war, fuhr der Radfahrer zeitgleich durch den dortigen Kreisverkehr. Der Autofahrer fuhr in den Kreisverkehr ein, woraufhin der 73-Jährige stürzte und bewusstlos liegenblieb. Derzeit ist unklar, ob es zu einem Zusammenstoß kam. Der schwerverletzte 73-Jährige wurde von einem Rettungswagen zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Die Überprüfung des Autofahrers ergab, dass er nicht im Besitz eines gültigen Führerscheins war. Die Beamten untersagten ihm die Weiterfahrt. Das Verkehrskommissariat hat die Ermittlungen aufgenommen.