Bei einem schweren Auffahrunfall am Mittwoch,25. März, in Witten-Crengeldanz ist eine 19-jährige Autofahrerin aus Essen schwer verletzt worden. Sie kollidierte auf der Bochumer Straße in Richtung Langendreer unterwegs. Gegen 15.30 Uhr war die 19-Jährige mit ihrem Auto auf der Bochumer Straße in Richtung Langendreer unterwegs. Aus noch ungeklärter Ursache fuhr sie an der Baustelle vor der Einmündung Papenholz auf das verkehrsbedingt wartende Auto eines 49-jährigen Herners auf, der...