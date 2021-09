Wir alle kennen das...

Was Segen ist, ist zugleich auch ein Fluch.

Über eBay Kleinanzeigen kannst du schnell gebrauchte Sachen abgeben oder Gebrauchtwaren zum kleinen Preis bekommen. Das ruft natürlich Betrüger auf den Plan.

Bereits seit längerem warnt das LKA vor einer Betrugsmasche auf dem Online Portal. Demnach bekunden vermeintliche Kaufinteressenten ein hohes Interesse an angebotene Produkte, das Verkäufer auf dem Kleinanzeigenportal eingestellt haben. Die Ware soll zum Geschenk werden für einen lieben Verwandten oder auch Bekannten. Leider ist der vermeintliche Käufer im Ausland unterwegs und bittet darum, die Ware gleich an die dritte Person zu schicken. Und der Kunde hat noch eine weitere "Bitte" es möge noch ein Gutschein hinzugefügt werden. Amazon,Steam oder iTunes soll es sein . Natürlich würde das gebührend honoriert und die Gesamtsumme per PayPal auf den Weg geschickt.

Ich glaubte diese Masche sei längst vorbei. Nein, sie wurde längst erweitert.

Laut Polizei gehen die Betrüger unterschiedlich vor. Entweder nutzen sie für die Bezahlung einen gekaperten Account bei PayPal oder der Mailverkehr von PayPal wird gefälscht.So fühlt sich der Verkäufer auf der sicheren Seite denn es gibt den Anschein PayPal als Zahlungsdienstleister also Treuhändler fungiert und auf eine Versandbestätigung warte, um das Geld auszuzahlen. Bei dieser Aktion setzen Verkäufer ihr Geld natürlich in den Sand. Denn die Betrüger werden den Betrag nie zahlen.

Eine weitere Masche:

Die Gauner geben vor, dass sie eine Spedition mit der Abholung der Ware beauftragt hätten- und die Speditionskosten seien zunächst vom Verkäufer vorzustrecken. Diese würden dann mit dem Kaufpreis vom "Käufer" erstattet.

Um seriös zu wirken ,versenden Betrüger daher gefakte Mails von falschen Speditionsfirmen oder Treuhandbanken ,die dieses bestätigen.

Scheinbar floriert das Geschäft nicht immer denn die Cyber-Betrüger missbrauchen inzwischen den Namen der Polizei.

So erreichen gefakte Polizeimails die in Sicherheit wiegen sollen den Verkäufer.

,,Bundespolizeiamt",

,,Bundesamt Polizei",

,,Regionales Polizeipräsidium Oberdeutschland",

,,Grenzschutzinspektion Hörsching",

,,Polizei NRW".

Noch einmal erwähnt:

Die Polizei warnt davor, sich zu anderen Diensten oder Zahlungen hinreißen zu lassen. Eines ist sicher PayPal verlangt keinen Versandnachweis, damit zwischengelagertes Geld ausgezahlt werde.

Finger weg von solch dubiosen Angeboten.