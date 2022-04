Als ein Hausbesitzer in Bochum am Freitagvormittag, 1. April, nach Hause zurückkehrte, überraschte er einen Einbrecher in seinem Garten.

Gegen 10.25 Uhr kehrte der 53-jährige Besitzer eines Hauses in Dahlhausen zurück, als er aus seinem Wohnzimmer heraus eine männliche Person in seinem Garten wahrnahm. Nach kurzer Verfolgung in Richtung des Spielplatzes Am Hedtberg verlor er den Mann aus den Augen.

Zurück zu Hause stellte der 53-Jährige fest, dass sich an seiner Terrassentür Hebelspuren befanden. Offensichtlich war er zum richtigen Zeitpunkt nach Hause zurückgekehrt und hatte den Einbruch verhindert.

Der Flüchtige wird wie folgt beschrieben: circa 20 Jahre alt, 170-175 cm groß, schlanke, eher schlaksige Figur. Er trug einen schwarzen Anorak mit einer Kapuze, die er übergestülpt hatte.

Ferner trug einen hellen Mund-Nase-Schutz.

Hinweise nimmt die Kriminalpolizei unter den Rufnummern 0234 909-8405 ( Fachkommissariat ) oder -4441 ( Kriminalwache ) entgegen.

Kostenlose Beratung zur technischen Sicherung seines Wohneigentums gibt es bei unseren Präventionsspezialisten unter 0234 909-4040.