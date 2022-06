Am Nachmittag wurde die Feuerwehr Bochum innerhalb von wenigen Minuten alarmiert.

Alle Einsatzstellen befanden sich nur einige Straßen voneinander entfernt.



In einem Grill-Restaurant auf der Unistraße brannte es im Bereich einer Lüftungsanlage und der Zwischendecke, zu dem die Einsatzkräfte um 16:04 Uhr gerufen wurden. Nachdem dieser Bereich abgelöscht war, brannte es im Schornstein weiter. Der Kaminbrand wurde erfolgreich bekämpft und alle betroffenen Bauteile wurden mit der Wärmebildkamera kontrolliert.

Der Einsatz mit insgesamt 36 Einsatzkräften wurde von Einheiten der Freiwilligen Feuerwehr unterstützt. Als Vorsichtsmaßnahme wird die Einsatzstelle nach einigen Stunden erneut gesichtet.

Um 16:09 Uhr wurde die Feuerwehr in die Düppelstraße zu einem ausgelösten Brandmeldeanlage alarmiert. Dort haben die Einsatzkräfte in einer Wohnung der betreuten Einrichtung angebranntes Essen vorgefunden. Der Entstehungsbrand konnte auch hier erfolgreich gelöscht werden, so dass die Wohnung von den Bewohnern wieder betreten werden durfte.

Während der Einsatz auf der Unistraße noch andauerte, kam es um 17:48 Uhr auf der Schwarzbachstraße zu einem weiteren Entstehungsbrand durch angebranntes Essen auf dem Herd. Auch hier hat der ausgelöste Rauchwarnmelder die Hausbewohner vor weiterem Schaden bewahrt, so dass der Entstehungsbrand schnell bekämpft werden konnte.

Erfreulicherweise kamen bei allen Einsätzen keine Personen zu Schaden.