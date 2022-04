Weil er eine rote Ampel missachtete und mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit unterwegs war, stoppte die Bochumer Polizei einen Autofahrer ( 28, aus Bochum ). Die Beamten stellten das Fahrzeug und den Führerschein sicher.

Der Vorfall ereignete sich am frühen Freitagmorgen, 8. April. Gegen 1.20 Uhr wurden die Beamten während einer Streifenfahrt auf den Autofahrer aufmerksam, der mit hohem Tempo auf der Wittener Straße in Richtung Langendreer unterwegs war. Die Polizisten folgten ihm über die A 44 bis zur Ausfahrt "Witten Zentrum", wo der 28-Jährige eine rote Ampel missachtete und erneut beschleunigte. Im Bereich der Hauptstraße in Witten reagierte der Fahrer auf die Anhaltezeichen der Polizei und stoppte sein Fahrzeug.

Die Polizisten stellten das Auto sowie den Führerschein des Bochumers sicher und schrieben eine Anzeige.

Das Verkehrskommissariat hat die Ermittlungen aufgenommen.