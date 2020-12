Heute (08.12.) gegen 11:30 Uhr hat ein 80-jähriger Autofahrer nach dem Tanken die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren und ist in ein Tankstellengebäude an der Castroper Straße gefahren. Nach den ersten Ermittlungen hat der Senior möglicherweise beim Anfahren einen Fahrfehler begangen und dabei die Kontrolle über sein Auto verloren. Bei dem Unfall entstand ein hoher Sachschaden am Fahrzeug sowie am Gebäude Der Fahrer wurde zum Glück nur leicht verletzt.