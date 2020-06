Tragödie am Uettelsheimer See .

Am Nachmittag gegen 16:00 Uhr wurde die Feuerwehr zu einem

Ertrinkungsnotfall gerufen so berichtet die RP Online.

In Duisburg ist ein Mann (44) nach einem Unfall am Badesee ums Leben

gekommen.

Offenbar wollte er ein Spielzeug der Kinder aus dem Wasser holen.

Beherzte Passanten hatten den in Not geratenen Mann aus dem

Wasser gerettet.

Die Ersthelfer sollen dann auch sofort lebensrettende Maßnahmen

eingeleitet haben.

Leider verstarb der 44jährige trotz dieser - wenig später in einem

Krankenhaus.

Gaffer:

Während der Rettungsaktion grillten Familien und schauten ungestört

zu.

Sorry:

Das bringt mich gerade auf die Palme.

.