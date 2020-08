Der Kulturrat Bochum bietet am kommenden Wochenende, 14. bis 16. August, ein buntes, musikalisches Programm an. Mit dabei sind auch die Feuersteins, Manfred Maurenbrecher und Nibs van der Spuy.

Am kommenden Wochenende bietet der Kulturrat, Lothringer Straße 36c, ein pralles Programm. Den Anfang machen am Freitag, 14. August, um 20 Uhr die Feuersteins und singen ihre "Lieblingslieder". Dabei wird nicht nur auf Deutsch gesungen, auch englischsprachiges Liedgut steht im Stil von Bluegrass, Old-Time, Popsong, Volkslied und Jigs'n'Reels gesungen. Die Musik ist schwungvoll, poetisch, witzig und eigene Lieder, kunstreich vertonte Balladen ebenso wie fetzige Instrumentalstücke. Dabei nimmt die Familienband unter Papa Guntmar Feuerstein mit den Töchtern Carla und Emily sowie Fast-Familienmitglied Jonna Wilms mit der Fiddle mit auf eine Reise in entfernte Länder.

Maurenbrecher und Nibs van der Spuy spielen ebenfalls



Am Samstag, 15. August, um 20 Uhr, präsentiert Musiker Manfred Maurenbrecher sein neues Album "Inneres Ausland". Den Sonntag schließt der südafrikanische Singer/Songwriter Nibs van der Spuy ab. Durch die anhaltenden coronabedingten Einschränkungen ist eine verbindliche Voranmeldung unbedingt per E-Mail an kulturratbochum@gmx.de oder telefonisch unter 862012 erforderlich. Bitte mit Name, Adresse und Telefonnummer für die notwendige Anwesenheitsliste. Eine Nase-Mund-Schutzmaske ist beim Einlass notwendig!