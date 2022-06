3 x 2 Freikarten für die Extraschicht

Nach zwei Jahren Zwangspause findet in diesem Jahr die 20. Extraschicht statt. In Hattingen sind zwei Spielorte mit feurigem Programm dabei. Wir verlosen 3 x 2 Eintrittskarten für die Nacht der Industriekultur.

Am 25. Juni ist es so weit. Die 20. Extraschicht kann stattfinden. In Hattingen ist neben dem LWL-Industriemuseum Henrichshütte auch das Feuer.Wehrk an Bord. Beide Spielorte werden für die Extraschicht mit Lichtinstallationen die Nacht zum Tag machen. Außerdem wird es musikalisch.

„Es ist unser zweiter Auftritt. 2019 waren wir zum ersten Mal mit dabei und hatten eine rauschende Nacht“, schmunzelt Hartmut Schlüter vom Feuer.Wehrk – Das Feuerwehrmuseum. An die Atmosphäre erinnert sich Schlüter ebenfalls: „Wir haben nicht so viele Quadratmeter. Weder drinnen noch draußen. Bei uns ist es eine schöne, gemütliche Atmosphäre.“ Draußen auf dem Vorplatz gibt es entsprechend Jazz, Funk und Soul von Big Blast Company und Blues der Band Los Regaloz aus Bochum.

Wer sich das Museum ganz genau ansehen möchte, hat alle zehn Minuten die Chance auf eine Führung mit einer Dauer von 20 Minuten. Ab circa 22.30 Uhr wird die Halle illuminiert. Dann heißt es ab ins Fegefeuer, einmal durch die Hölle und als Gutmensch in der Ausstellung ankommen.

Gegenüber im LWL-Museum Henrichshütte lautet das Motto „Junimond“. „Es ist Juni, es ist Mond da. ,Junimond' passt da ganz gut“, findet Robert Laube von der Henrichshütte. Der Künstler Tim Berresheim stattet den Spielort mit Lichtinstallationen aus. Sie setzt sich mit den Traditionen und Arbeiten auf dem ehemaligen Industriestandort auseinander. Erlebt werden kann diese besondere Installation unter anderem über Augmented Reality, die weitere Informationen zu dem anvisiertem Punkt bietet.

In der Schaugießerei hat sich der eigene Förderverein für die Extraschicht etwas ausgedacht. Er stellt die einzelnen Schritte des Stahlgießens vor. Auch musikalisch hat die Henrichshütte einiges zu bieten. Zuerst spielen Studierende aus den Jazz-Klassen nordrhein-westfälischer Musikhochschulen im Rahmen des Klavierfestivals Ruhr. Später am Abend bringen Kai & Funky von der Rio-Reiser-Band "Ton Steine Scherben" mit Gymmick mit Werken von Rio Reiser das Publikum zum Kochen.

Handwerklich können sich Kinder und Erwachsene betätigen, indem sie unter anderem Schmetterlinge basteln. Die Museumsratte bietet kleine Touren über das Gelände an.

Von Hattingen aus können ebenfalls die anderen 22 Städte mit ihren Spielorten angesteuert werden. Eine Fahrkarte für die Nacht der Industriekultur ist im Ticket mit enthalten. Karten können ausschließlich online unter www.extraschicht.de/ticket erworben werden. Für Kinder unter sechs Jahren ist der Eintritt frei, sie benötigen lediglich ein Ticket, um am Spielort ein- und auschecken zu können. Alle Tickets sind personalisiert.