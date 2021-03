"Ein bisschen aufgeregt sind wir schon", gesteht Geschäftsführerin Anne Rockenfeller vor der ersten Livestream-Premiere am Prinz Regent Theater. Am kommenden Freitag erlebt Carina Eberles Schauspiel "Grünes Licht" seine Uraufführung - pandemiebedingt fast ein Jahr später als ursprünglich geplant.

Eigentlich hätte das "im positiven Sinne altmodische Stück", wie Hans Dreher, der Künstlerische Leiter des PRT, "Grünes Licht" beschreibt, bereits im April 2020 dem Publikum präsentiert werden sollen - natürlich vor Live-Publikum auf der Bühne an der Prinz-Regent-Straße. Doch der erste Lockdown verhinderte das. Nun wird das Stück, das 2019 beim Dramatikwettbewerb "Spiel.Frei.Gabe", den das PRT gemeinsam mit dem Rottstr5- und dem Zeitmaul-Theater ausrichtete, den zweiten Platz erreichte, also live auf die heimischen Computer-Bildschirme übertragen. Regie führt bei dieser Produktion, die in Zusammenarbeit mit der Folkwang-Universität der Künste entstanden ist, Ruth-Esther Mensah, es spielen Helge Salnikau und Maximilian Strestik. "'Grünes Licht' setzt auf Pantomime , Clownerie, ja auf Slapstick im Stile eines Buster Keaton oder Charlie Chaplin", erklärt Hans Dreher, "und schafft geradezu magische Momente. Zwei Außenseiter, beide ausgesprochen skurrile Gestalten, agieren vor der Kulisse eines Vergnügungsparks."

"Die Hausherren" als Livestream

Die beiden am PRT bestens bekannten Schauspieler Helge Salnikau und Maximilian Strestik bringen am Sonntag, 14. März, auch erstmals Rafael Ossami Saidys "Die Hausherren", das Siegerstück aus dem "Spiel.Frei.Gabe"-Wettbewerb, als Livestream ins Wohnzimmer des PRT-Publikums. Regisseurin Damira Schumacher hatte das Stück bereits im April 2020 erfolgreich für das PRT als Videokonferenz-Produktion inszeniert und zeichnet nun auch für die Livestream-Umsetzung verantwortlich.

"Die Hausherren" steht in der Tradition des absurden Theaters - das Stück erinnert bisweilen an Harold Pinter - und eröffnet gerade in der derzeitigen Ausnahmesituation vielfältige Deutungsmöglichkeiten, obwohl das sprachmächtige Drama natürlich lange vor der Corona-Pandemie entstanden ist.

Bereits am Sonntag, 21. März, legt das Prinz Regent Theater mit der Performance "Im Brunnen" nach - natürlich ebenfalls als Livestream.

Informationen

- "Grünes Licht" wird am Freitag, 12. März, um 19.30 Uhr als Livestream uraufgeführt. Eine weitere Vorstellung gibt es am Samstag, 27. März, ebenfalls um 19.30 Uhr.

- Am Sonntag, 14. März, feiert "Die Hausherren" um 18 Uhr seine Livestream-Premiere. Eine weitere Aufführung folgt am Sonntag, 28. März, ebenfalls um 18 Uhr.

- Alle Infos zum Erwerb der Tickets finden sich auf: prinzregenttheater.de.