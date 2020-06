Ab sofort wieder da.

Zehn Vorstellungen gibt es im Bochumer Schauspielhaus bevor es am 28.Juni

in die Sommerpause geht.

Die Planungen für die neue Spielzeit laufen.

Wie geht es weiter ?

Ob im vollen Theatersaal gespielt wird oder die Mindestabstände noch

eingehalten werden müssen steht noch in den Sternen.

Ende Juni wird das Programm für die nächste Spielzeit vorgestellt.

Ob sich der Theatersaal füllen wird selbst wenn der Mindestabstand

fällt wäre eine echte Frage.

Mensch ist ängstlich in Corona-Zeiten.

Guten Start:

Ich wünsche gutes gelingen in der Krise.