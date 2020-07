Tobias Bente hat bereits TV-Erfahrung. Nun ist er in der aktuellen Staffel "Hotel Paradise" mit dabei und will nicht nur Spaß haben.

„Man kann in TV-Shows auch die große Liebe finden. Es hat ja genug Paare gegeben, die sich so gefunden haben“, sagt Tobias Bente. Dabei ist der 21-jährige Bochumer jedoch realistisch und hat aus Spaß mitgemacht. Doch das sind nicht die ersten TV-Erfahrungen, die der Call-Center-Agent gemacht hat. Zuvor war er ebenfalls bei der Dating-Show „Take me out“ von RTL mit dabei.

"Hotel Paradise" wurde in Mexiko gedreht

Für die Dreharbeiten zu „Hotel Paradise“ ging es Ende Februar nach Mexiko. In der Dating-Show geht es darum, dass sich Paare bilden und ein Herr versucht, sich die Dame eines Kontrahenten zu angeln. Damit ist Drama vorprogrammiert.

Drei Wochen lang wurde in traumhafter Kulisse gedreht. „Die Kamera lief 24/7“, erinnert sich Bente. „Ich habe damit gerechnet, dass man länger schlafen kann.“ 9 Uhr sei weniger seine Zeit und der Bochumer war grundsätzlich der Letzte, der zum Frühstück gegangen ist. Als absoluter Morgenmuffel fiel es ihm daher schwer, so früh aufzustehen.

„Auch meine Kollegen im Call-Center wissen, dass sie mich am besten erst nach drei Tassen Kaffee ansprechen können“, lacht Bente. Dennoch seien ein ausgiebiges Frühstück ohne Hetze und eine Dusche am Morgen Pflicht. So kann Bente, der ebenfalls als Fotomodell tätig ist, ruhig in den Tag starten.

Fotos von Krokodilen zur Erinnerung

Auch wenn die meisten Szenen aus dem Hotel gezeigt werden, so hatten die Kandidaten dennoch die Chance, sich etwas von dem Land anzusehen. Aber wie sollen Erinnerungsfotos entstehen, wenn man drei Wochen auf das Handy verzichten muss? Dafür hatte die Produktionsfirma kleine und vor allem analoge Einwegkameras bereitgestellt.

„Ich hatte so eine Kamera noch nie in der Hand und wusste erst gar nicht, wie man damit überhaupt ein Bild macht“, lacht Bente. Doch die Bilder von Krokodilen aus dem Sümpfen Mexikos sind etwas geworden und hängen nun an den Wänden im Schlafzimmer. „Man ist es ja gewohnt, dass man eben schnell mit dem Handy ein Foto macht und das ging drei Wochen lang nicht.“ Dennoch sei die Bildqualität genauso gut wie die eines Smartphones.

Smartphone abgeben für den Dreh

Das Smartphone musste während der Dreharbeiten abgegeben werden. So war auch Social Media nicht möglich und die Kandidaten hatten keinen Kontakt zur Außenwelt. „Es hatte mir definitiv gut getan, das Handy mal an die Seite zu legen“, gesteht der Bochumer. Dadurch konnte er sich auf sich selber und die Show konzentrieren.

Jedoch sei es komisch gewesen, zurück nach Deutschland zu kommen und die leeren Straßen zu sehen. Den Lockdown Mitte März hatten die Kandidaten nicht mitbekommen. „So langsam wird alles normal – auch für mich. Homeoffice habe ich nie gemacht, auch wenn mein Arbeitgeber es angeboten hatte“, sagt Bente ernst, der in einem Call-Center arbeitet. Er sei nicht der Typ dafür und würde wahrscheinlich alles Andere machen, aber nicht arbeiten.

Nächsten TV-Shows sind geplant

Auch über seine weitere Karriere hat sich der 21-jährige Trash-TV-Fan Gedanken gemacht. Er könne sich vorstellen, ins Dschungelcamp zu gehen und sich den Prüfungen zu stellen. „Aber beim Essen hört es für mich auf. Da bin ich pingelig und esse nicht alles. Aber die anderen Prüfungen sind kein Problem“, grinst Bente, der etwa viermal die Woche ins Fitnessstudio geht. Genaues wollte der gelernte Einzelhandelskaufmann aber nicht verraten – genauso wie den Ausgang von „Hotel Paradise“, was immer dienstags um 23 Uhr auf RTL zu sehen ist.