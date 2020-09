Ich lese es und kann es nicht glauben.

In den Niederlanden wurde ein 35jähriger zu 6 Jahren Haft verurteilt.

Das Gericht in Lelysrad in unmittelbarer Nähe von Amsterdam sprach am Freitag sein Urteil in einem Vergewaltigungsfall.

Entsetzen:

Das Opfer eine 98 jährige Frau.

Die Tat wurde als besonders ,,schockierend" eingestuft.

Die Staatsanwaltschaft forderte fünf Jahre und ich sage ...

Auch wenn das Strafmaß höher angelegt wurde ist es doch viel zu gering.

Und ich frage mich gerade...

Was ist das für eine kranke Welt?

Quelle:

Funke Medien