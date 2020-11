Coronavirus - Exodus oder wird einfach nur aufgeräumt und renoviert ?

Seit den 70er Jahren ist das Bermudadreieck in Bochum das Zentrum der Kneipenszene im Ruhrgebiet.

Als Zeitzeugen kann ich nur eines sagen ....

War das schön immer mittendrin zu sein.

Die Wurzeln des Bermuda3eck ausgeräumt oder wird aufgeräumt?

hochgeladen von Gudrun - Anna Wirbitzky

Lockdown:

Seit Mitte Februar trifft es die Betreiber der über 60 Bars, Kneipen, Restaurants und Clubs besonders hart. Mitte März ,wurden im Rahmen des Lockdowns alle Lokale geschlossen. Was Mitte Mai gelockert wurde ist längst schon wieder Schnee von gestern. Denn plötzlich hieß es wieder einmal Schluss mit Cafebesuch am Tage - oder Restaurant am Abend. Seit Anfang November befindet sich die Gastronomie im Corona-Lockdown.

Und nun?

hochgeladen von Gudrun - Anna Wirbitzky

Die Gastronomie ist angesichts des erneuten Lockdowns frustriert und baut um oder ab ?

Was für ein Anblick...

hochgeladen von Gudrun - Anna Wirbitzky



Zumindest sah es am heutigen Sonntag für uns Bochumer so aus.

Ein heutiger Spaziergang durchs Bermuda3eck hat mich erschreckt so trostlos sah es dort aus.

Besitzerwechsel, Umbau oder ?

Alles muss raus.

hochgeladen von Gudrun - Anna Wirbitzky

An manch einer Stelle zeigte sich ein schreckliches Bild der Unordnung .

Verschandelt wirkte mein Bermuda, ich bin traurig es so sehen zu müssen.