Die Zahl der aktuell infizierten Bochumerinnen und Bochumer steigt. 160 Neuinfektionen wurden registriert. Aktuell sind in Bochum 1595 Menschen an Covid-19 erkrankt. Die Gesamtzahl der positiven Testergebnisse beträgt nun 7645 . Als genesen gelten mittlerweile 5971.Die Lage wird immer bedrohlicher .Am Mittwoch gab es vier weitere Todesopfer .