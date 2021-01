Das alte " Schuco - Auto aus der der " US -Zone " .

Noch heute hat es seinen festen Platz in unserem Wohnzimmer. Gebaut wurde das Auto bis in die 1950er Jahre, nach dem Krieg mit dem Aufdruck ,,Made in U.S - Zone Germany.

Viele Jahre hinübergerettet durch die Zeit und noch völlig intakt hat es in unserem Zuhause fest eingeparkt.

Es war ein wenig bespieltes Auto und ist deshalb voll funktionstüchtig.

Dennoch hat die Zeit seine Spuren hinterlassen.

Das Schuco 4012 ist noch flott unterwegs und sogar das Radio läuft noch tadellos.

Das dieses Auto inzwischen echte Liebhaber Preise erzielt sei kurz erwähnt.

Allerdings:

Eine Politur ist wohl wieder einmal angesagt.

Das Versprechen an meine Schwiegermutter dieses Auto niemals abzugeben haben wir gehalten.

Das Lieblingsspielzeug meines Mannes ist nun fast 67 Jahre jung.

Natürlich wird es auch weiterhin einen Ehrenplatz erhalten.

Versprochen.