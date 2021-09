Die vier Jahreszeiten:

Frühling-Sommer-Herbst und Winter das alles kennen wir aus der Natur aber auch du und ich erleben eine Übergangszeit, eine Zeit des Wandels. Plötzlich befinden wir uns im Herbst des Lebens. Der Herbst des Lebens:

Da geht es nicht immer um Neuaufbruch, sondern auch um Abschied. In der Natur verlieren die Bäume ihre Blätter, die Tage werden kürzer bevor der Winter Einzug hält. Im Herbst stehen alle Zeichen auf Wandel ,auf Veränderung . So wie der Herbst zum Jahr als Jahreszeit dazu gehört, so auch das Weniger werden in unserem Leben. Die Gesundheit lässt an manchen Tagen zu wünschen übrig, das Leben wird beschwerlicher.

Wahre Worte:

Der bekannte Schriftsteller Jonathan Swift sagte einmal:

Jeder möchte lange leben, aber keiner will alt werden. Das letzte Lebensdrittel muss keineswegs der Abschnitt im Leben sein, der von Einschränkungen und Abhängigkeiten geprägt ist.

Erste Verschleißerscheinungen übersehe ich gelegentlich und denke das es für ,,junge Alte und Hochaltrige durchaus einen goldenen Herbst gibt. Mein Schlüssel zum goldenen Herbst ist die Bewegung sie stimuliert mein Glücksgefühl und wirkt sich auf meine Stimmung stets positiv aus. Und wenn es einmal nicht so läuft dann sitze ich halt. Gerade eben sitze ich im Garten hole tief Luft habe diese Klapperkiste an um einige Zeilen zu schreiben.

Und ein Gedicht ist auch noch drin...

Ja, ich befinde mich im Herbst des Lebens und bin noch voller Ideen und schaue positiv in die Zukunft.

Das Alter kann mich mal.

Sei vor dem Alter bloß nicht feige

ändere etwas am Programm

Spiel doch Harfe nicht erste Geige

lass auch mal die andern ran

Eines Tages kommt das Alter

flotte Flügel sind nicht mehr

vorbei die Zeit als flotter Falter

geht auch ohne bitte sehr

Auf des Lebens grüne Wiese

ist schon vieles abgemäht

ich krieg deshalb keine Krise

weil so manches doch noch geht

Das Alter trage ich mit schmunzeln

kriegt das Haar auch Silberstich

das Gesicht zeigt erste Runzeln

doch das stört mich wirklich nicht

Solange meine Augen sprühen

ist schön der Herbst in seinem Kleid

noch viele Wünsche in mir glühen

Herbst heißt meine neue Zeit