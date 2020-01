Schade, es ist wieder so weit, der Baum muss abgetakelt werden. Fällt mir sehr schwer, ich mag meinen Weihnachtsbaum.

Das war früher, für mich als Kind, etwas anders. Da wurde der Baum nicht abgetakelt, da wurde er geplündert.

Bis zum 10. Januar blieb der Tannenbaum stehen, das war der Geburtstag meiner Mutter. Meine Tante und meine Cousine kamen zu Besuch und es fand noch einmal eine kleine Bescherung statt. Die Kerzen am Baum wurden angesteckt und meine Cousine und ich sagten noch einmal unsere Weihnachtsgedichte auf.

Am nächsten Tag war es soweit, Baum plündern....

Die Älteren werden sich erinnern, da hingen bunte Schokoladenfiguren am Weihnachtsbaum, Fondantringe und noch einiges mehr.

Da war es leichter, sich vom Weihnachtsbaum zu verabschieden, die Süssigkeiten waren ein Trost.