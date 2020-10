Bochum:

Bei uns in Bochum sind jetzt 29 Menschen an der Covid-19 Erkrankung gestorben.

Nach Angaben der Stadt Bochum erlag die 80 jährige Bewohnerin einer Seniorenresidenz einer Corona-Infektion.

Aktuell:

1600 Bochumer befinden sich in Quarantäne .

340 Menschen in Bochum sind offiziell infiziert.

Seit heute gilt eine Maskenpflicht in einigen Citybereichen.

Entsprechende Hinweisschilder sind geplant.

Aktuell:

Die Zahl der Infektionen:

66,2 (14:00)

Hinweis:

Die Zahlen werden laut Stadt Bochum täglich bis 18 Uhr aktualisiert.