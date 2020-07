BürgerReporter sind eine besondere Spezies.

Immer wieder für eine Überraschung gut.

Soviel Porto...🍀

Liebevoll in einem täuschend echten Hunderter verpackt.

Das muss nun wirklich nicht.

Corona bedingt fällt die Bochum Planung ja nun zunächst flach ...

So kam mir die Idee dieser kleinen Aktionen .

Aber ich sag mal so ...

Ich mach das gerne und ...

Na ja, ganz lieben Dank an dieser Stelle.

💕