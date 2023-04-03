Kamera Verleihung mal anders
Harry hol den Wagen Gudrun-Anna kommt🤣👍
München:
Es war der 30.Juli 1973 vormittags, da trat Horst Tappert erstmals als Kommissar Stephan Derrick für den Mitternachtsbus Erstsendung: 20.Oktober 1974 vor die Kamera.
Horst Tappert begegnen ,hieß von nun an Oberinspektor Derrick treffen. Es war als wäre seine Person verschmolzen mit seiner Rolle. Insgesamt 281 Folgen sahen wir den Mann der korrekt gekleidet am Tatort oder zum Dienst erschien. Ich kann das bestätigen als wir uns trafen war der Tatort ebenfalls München und Horst zeigte uns ein Stück Filmwelt.
Start:
Zunächst einmal gab es einen feinen Champagner Empfang im Hilton und ein Abendessen das eine Gaumenfreude war.
Horst war der Stargast des Abends und sozusagen gehörte er zu meinem (unseren ) Gewinn. Er sollte mir eine Kameraausrüstung überreichen die ich mir scheinbar redlich verdient hatte. Was für ein Highlight in der damaligen Zeit.
Verwöhnprogramm pur:
Ein wunderbarer Abend die Band spielte - exklusive Getränke und Menüs rundeten den Abend ab. Das Tanzbein glühte und Horst lächelte jedem artig zu.
Wow:
Im feinen Münchener Hilton untergebracht lebten wir wie Gott in Frankreich. Kurz war der Schlaf...
das Frühstücks-Büffet eine Sünde für die Figur.
Früher Morgen:
Ab mit Horst in die Bavaria-Filmstudios etwas Film-Luft schnuppern. Wow, das war eine unendliche Geschichte. Mir wurde doch glatt bescheinigt Talent zu haben als ich in mörderischer Absicht durch die Filmkulissen raste.
Fix und fertig von jede Menge neuer Eindrücke und Film-Geschichte ließ ich die Flügel fallen.
Aber da lockte doch schon wieder etwas:
Es ging Richtung Bogenhausen um schon wieder Nobel zu Essen. Eine Traumgegend mit Villen vom Allerfeinsten. Hier wohnte natürlich auch unser Horst der ja das nötige Kleingeld dafür hatte.
Heute:
Heute ist Bogenhausen ein gehobenes Viertel mit Juwelieren, Designer-Boutiquen und exklusiven Lebensmittelläden besonders in der breiten Prinzregentenstraße.
Hammer:
Hier zahlte ein Käufer in dieser Lage 2015 für ein 765 Quadratmeter großes Penthouse 16 Millionen Euro.
Nun aber wieder ab in die Vergangenheit:
Drei Tage mit Derrick das war schon wie ein Krimi.
Harry holte allerdings nicht den Wagen sondern ein Bus stand für uns paar Leutchen bereit. Ein interessantes Wochenende aber obwohl sich Horst Tappert viel Mühe gab- der berüchtigte Funke sich in seiner Gegenwart wohl zu fühlen sprang nicht über.
Die Gespräche fand ich eher lahm. Wir hatten nicht die gleiche Wellenlänge. Lachen war wohl nicht sein Ding. Humorlos geht bei mir überhaupt nicht. Bierernst ist eben nicht so meins.
|
Community:
Gudrun - Anna Wirbitzky aus Bochum
Sie möchten kommentieren?
Sie möchten zur Diskussion beitragen? Melden Sie sich an, um Kommentare zu verfassen.