München:

Tatort München Hilton

hochgeladen von Gudrun - Anna Wirbitzky

Es war der 30.Juli 1973 vormittags, da trat Horst Tappert erstmals als Kommissar Stephan Derrick für den Mitternachtsbus Erstsendung: 20.Oktober 1974 vor die Kamera.

Horst Tappert begegnen ,hieß von nun an Oberinspektor Derrick treffen. Es war als wäre seine Person verschmolzen mit seiner Rolle. Insgesamt 281 Folgen sahen wir den Mann der korrekt gekleidet am Tatort oder zum Dienst erschien. Ich kann das bestätigen als wir uns trafen war der Tatort ebenfalls München und Horst zeigte uns ein Stück Filmwelt.

hochgeladen von Gudrun - Anna Wirbitzky

Start:

Zunächst einmal gab es einen feinen Champagner Empfang im Hilton und ein Abendessen das eine Gaumenfreude war.

hochgeladen von Gudrun - Anna Wirbitzky

Horst war der Stargast des Abends und sozusagen gehörte er zu meinem (unseren ) Gewinn. Er sollte mir eine Kameraausrüstung überreichen die ich mir scheinbar redlich verdient hatte. Was für ein Highlight in der damaligen Zeit.

Glückwunsch Gudrun-Anna

hochgeladen von Gudrun - Anna Wirbitzky Danke Horst.

hochgeladen von Gudrun - Anna Wirbitzky

Verwöhnprogramm pur:

Ein wunderbarer Abend die Band spielte - exklusive Getränke und Menüs rundeten den Abend ab. Das Tanzbein glühte und Horst lächelte jedem artig zu.

Das Dinner war genial.

hochgeladen von Gudrun - Anna Wirbitzky Musik erklingt.

hochgeladen von Gudrun - Anna Wirbitzky

Wow:

Im feinen Münchener Hilton untergebracht lebten wir wie Gott in Frankreich. Kurz war der Schlaf...

das Frühstücks-Büffet eine Sünde für die Figur.

Früher Morgen:

Geniale Vorstellung.

hochgeladen von Gudrun - Anna Wirbitzky

Ab mit Horst in die Bavaria-Filmstudios etwas Film-Luft schnuppern. Wow, das war eine unendliche Geschichte. Mir wurde doch glatt bescheinigt Talent zu haben als ich in mörderischer Absicht durch die Filmkulissen raste.

Eine unendliche Geschichte.

hochgeladen von Gudrun - Anna Wirbitzky

Fix und fertig von jede Menge neuer Eindrücke und Film-Geschichte ließ ich die Flügel fallen.

Aber da lockte doch schon wieder etwas:

Es ging Richtung Bogenhausen um schon wieder Nobel zu Essen. Eine Traumgegend mit Villen vom Allerfeinsten. Hier wohnte natürlich auch unser Horst der ja das nötige Kleingeld dafür hatte.

Heute:

Heute ist Bogenhausen ein gehobenes Viertel mit Juwelieren, Designer-Boutiquen und exklusiven Lebensmittelläden besonders in der breiten Prinzregentenstraße.

Hammer:

Hier zahlte ein Käufer in dieser Lage 2015 für ein 765 Quadratmeter großes Penthouse 16 Millionen Euro.

Nun aber wieder ab in die Vergangenheit:

Drei Tage mit Derrick das war schon wie ein Krimi.

Natürlich hat man mir beim Dreh Talent bescheinigt 🤣

hochgeladen von Gudrun - Anna Wirbitzky

Harry holte allerdings nicht den Wagen sondern ein Bus stand für uns paar Leutchen bereit. Ein interessantes Wochenende aber obwohl sich Horst Tappert viel Mühe gab- der berüchtigte Funke sich in seiner Gegenwart wohl zu fühlen sprang nicht über.

Zu später Stunde.

hochgeladen von Gudrun - Anna Wirbitzky